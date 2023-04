Allegri Inzaghi, siparietto prima del fischio d’inizio. Cos’è successo nel saluto tra i due allenatori

Consueto saluto prima del fischio d’inizio tra Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi. Dal labiale del tecnico dei bianconeri sono anche arrivati i complimenti per il cammino dell‘Inter in Champions League. «Bravo anche in Champions», avrebbe detto Allegri a Simone Inzaghi.

A spiegarlo è stato poi lo stesso tecnico nerazzurro nel post-gara a Mediaset: «Penso abbia fatto i complimenti per le semifinali. Con lui c’è grande rispetto, ci confrontiamo da tanti anni».

The post Allegri Inzaghi, siparietto prima del fischio d’inizio. Cos’è successo appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG