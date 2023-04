Mino Taveri ha parlato così dopo Inter Juve e l’eliminazione dei bianconeri dalla Coppa Italia. Il suo commento a Mediaset.

TAVERI – «La Juve ha regalato un tempo. L’esperimento Di Maria-Chiesa non ha funzionato, per 45 minuti la Juve non si è mai vista. La vittoria dell’Inter è meritata, Onana ha fatto una sola parata».

