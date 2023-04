Juventus, a rischio anche la Supercoppa. Un solo modo per raggiungerla: i bianconeri devono centrare il secondo posto

L’eliminazione in semifinale di Coppa Italia riduce sensibilmente le chance della Juventus di accedere alla prossima edizione della Supercoppa.

I bianconeri di Allegri infatti hanno nel secondo posto in campionato l’unica speranza per accedere alla Final Four in Arabia.

