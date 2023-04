Guardalà: «Gli idioti che fanno certi cori e versi vanno espulsi». Le dure dichiarazioni su quanto successo in Juve Inter

Giovanni Guardalà, presente allo Stadium per Juve Inter, ha raccontato a Sky Sport 24 i convulsi minuti finali della partita.

LE DICHIARAZIONI – «Razzismo? Nella totalità dello stadio si sentiva poco, si sentiva qualcosa al momento del fallo su Gatti , poi al momento del rigore qualcosa in più. Da qui l’esultanza e quello che è successo. Lì vicino c’era Danilo che non ha avuto risentimento verso Lukaku, ha visto l’esultanza e non ha reagito. Quello che è importante è che la Juveha fatto già sapere di collaborare con le forze dell’ordine per colpire autori di questi gesti. La Juve come tante altre società è sempre presente in questo senso. Ricordiamo l’episodio del tifoso aveva mimato l’aereo durante un derby col Torino ricordando in maniera stupida la tragedia di Superga: è stato individuato ed espulso. Lo stesso si farà con quegli idioti che non perdono mai occasione di rivolgere verso i giocatori avversari certi cori e versi. Sono stupidi, ignoranti e deve essere eliminata la possibilità di farli entrare negli stadi».

The post Guardalà: «Gli idioti che fanno certi cori e versi vanno espulsi» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG