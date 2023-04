Rissa Juve Inter, da Lukaku a Cuadrado: la ricostruzione di Sky su quanto è successo nei minuti finali della partita

Lorenzo Fontani, esperto di arbitri di Sky Sport, ha ricostruito quanto successo nella rissa nei minuti finali di Juve Inter.

LUKAKU – «Lukaku era stato già preso di mira dopo il fallo su Gatti e l’ammonizione. Non siamo in grado di dire – sarà oggetto di indagine da parte della Procura – se già si trattasse di cori razzisti. I cori sono arrivati dopo il calcio di rigore, a seguito del quale è stato ammonito per la reazione ai cori e agli oggetti piovuti dalla Curva. Prenderà minimo una gioranta. Inzaghi ha parlato di fraintendimento. Togliere l’ammonizione? 99% no».

MASSA – «Non è pensabile che Massa abbia il colto contesto di razzismo, altrimenti già prima doveva interrompere la partita e dopo si sarebbe comportato diversamente quando ha preso il provvedimento disciplinare su Lukaku».

SQUALIFICA CUADRADO – «Cuadrado salterà l’eventuale finale. E’ stato ammonito una prima volta dopo il rigore per aver discusso con Lukaku. Poi successivamente è espulso per un pugno o tentativo di pugno verso Handanovic, rischia una sanzione pesante. Scatta la squalifica per l’ammonizione in diffida, poi si vedrà la sanzione per il rosso. Prova tv? Difficile venga applicata. Massa e l’assistente hanno controllato situazione».

The post Rissa Juve Inter, da Lukaku a Cuadrado: la ricostruzione di Sky appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG