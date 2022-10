Giovanni Guardalà parla a Sky Sport 24 della Juventus ma anche di Allegri, proprio in vista della partita di Champions League.

Sono queste le parole di Giovanni Guardalà a Sky Sport 24, il giornalista si esprime così su Allegri e sulla Juventus: “Allegri ha ripetuto spesso che servono concentrazione e attenzione per l’intera partita, ma questo può non bastare alla Juve perché il Benfica è in grandissima condizione ed è imbattuta in tutte le competizioni. La partita è molto molto complicata, serve un’impresa. Allegri è convinto e sicuro di fare bene, fuori microfoni è apparso sereno.“

Tony Damascelli invece parla del caso plusvalenze a Radio Radio: “La squadra non dovrebbe avere conseguenze, ma va presa subito una decisione. Qualcuno sta giocando col fuoco. Mi sarei aspettato un comunicato, oggi la Juve è esposta alla vergogna. C’è da mettersi le mani nei capelli. Io non andrei a dormire tranquillo. Mi aspetto una presa di posizione del club, dell’azionista di riferimento. Le alternative sono due: dimissioni di tutto il Cda oppure guerra a oltranza, che non serve a niente.“

