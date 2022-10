Parla Riccardo Mancini, telecronista di Dazn che si esprime sulla Juventus, in vista della Champions League.

Sono queste le parole di Riccardo Mancini, in esclusiva a Fuori di Juve e TMW, parla così della Juventus in vista della Champions: “In questo momento la squadra sta provando a dimenticare il momento buio, piano piano sta ritrovando qualche certezza. La vittoria convincente contro l’Empoli è servita soprattutto a disincastrare la Juve da alcuni schemi mentali in cui forse era finita. Contro il Benfica si tratta di un test molto più importante. I bianconeri possono vincere, alcuni giocatori si stanno ritrovando sotto il profilo psicologico, certo serve continuità“.

a Tutti convocati parla così invece Marco Parolo ex giocatore: “Per 60 minuti è una Juve che ha vinto con giocate di singoli di qualità, ma la partita l’aveva in controllo l’Empoli. Fatto sta che lo Stadium un po’ rumoreggiava. Fino al 2° gol c’era un po’ di ansia della Juve, Allegri ha ragione, non bisogna montarsi la testa.“

