Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato dopo il trionfo in FA Cup, lanciando la sfida all’Inter di Inzaghi in vista della finale di Champions League

Guardiola ha parlato così dopo la finale di Wembley contro lo United, le dichiarazioni verso l’Inter:

«Obiettivi? Più che il triplete è il fatto di vincere la Champions League. Abbiamo già vinto la FA Cup, abbiamo vinto la Premier League. È lo stesso. Per me, direi che è incredibilmente straordinario in tre anni abbiamo avuto due finali e una semifinale di Champions League. È incredibile ma alla fine dobbiamo vincerla. So come funziona. Si dà sempre più credito a quello che abbiamo fatto in questi anni, ma ai giocatori ho detto ‘dovete mettervi pressione, per essere riconosciuti come straordinari dobbiamo vincere in Europa».

OBIETTIVO – «Sanno cosa abbiamo davanti a noi. Tutti dicono ‘ne manca uno, ne manca uno’. Sentono che siamo in una posizione in cui probabilmente non saremo mai più e ora abbiamo tre o quattro allenamenti per prepararci all’Inter. Ho due giorni per osservarli. Poi andiamo lì per provare. Lo sanno tutti. Abbiamo fatto stagioni incredibili: cinque Premier League, due FA Cup, Carabao Cup, ma dobbiamo vincere la Champions League per essere riconosciuti come la squadra merita di essere riconosciuta. Dobbiamo ammetterlo, senza la Champions League, è stato fantastico, è stato divertente , ma ci manca qualcosa. Dobbiamo farcela». (manchestereveningnews.co.uk).

