Gosens ha parlato a DAZN dopo il successo dell‘Inter contro il Torino:

CRESCITA – «Stiamo vedendo un Gosens molto meglio rispetto a inizio anno ma posso dare di più. Ho margine per tornare quello di Bergamo. Mi sta aiutando tantissimo giocare molto di più, ho lottato tantissimo per giocarmi una chance da titolare qui all’Inter. Questa vittoria serviva soprattutto fiducia per Istanbul, secondo me abbiamo fatto un bell’allenamento soprattutto perché negli ultimi venti minuti abbiamo anche sofferto e a Istanbul dovremo soffrire anche».

CHAMPIONS – «Onestamente con la strada che ho fatto in carriera tutto quello che sto vivendo è un sogno come sarà quella di giocare una finale a Istanbul. Secondo me per arrivare lì devi avere un mix di cose, un grande gruppo, un po’ di fortuna… Abbiamo avuto queste cose quest’anno e siamo orgogliosi di esserci arrivati. Guardando il percorso fatto lo meritiamo di esserci, andremo lì con tutte le nostre qualità e vedremo cosa verrà fuori».

GOSENS A INTER TV

«La concentrazione degli esterni sarà molto importante, bisogna calibrare di partita in partita se essere più offensivi o difensivi. Siamo pronti a tutto e sono felice che il mister ora mi dà molta più fiducia: spero di ripagarlo. Sarà una partita di calcio e nel calcio tutto è possibile. Ci siamo meritati questa finale, ci crediamo e speriamo di alzare la coppa. Considerando la mia carriera, è un sogno: non pensavo di giocare mai una finale di Champions. Ricordo bene quando 10 anni fa giocavo ancora nei campetti, guardando con i miei amici la finale di Champions. E ora li ho invitati tutti per vedere la stessa partita, ma con me in campo».

