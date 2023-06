L’allenatore del Torino Ivan Juric ha analizzato a DAZN la sconfitta contro l’Inter, proiettando lo sguardo al futuro

Juric ha parlato a DAZN dopo la gara persa dal Torino contro l’Inter:

FUTURO – «Io penso che c’è grande differenza tra noi e le otto che ci sono sopra, come struttura di squadra proprio. Dobbiamo essere perfetti nel lavoro, cercare di migliorarci: siamo bravi abbastanza su come crescere i giocatori. Nelle prossime ore avremo un incontro con la dirigenza e capiremo i piani. Dal punto di vista del lavoro hanno sempre accettato i miei consigli e mi hanno fatto lavorare in autonomia. La società deve alzare il livello, anche nello staff medico, sapendo che non si può competere a livello economico. Abbiamo bisogno di qualche giocatore, in certe partite ho avuto la sensazione che ci mancassero esperienza e italianità. Domani dobbiamo parlare, vediamo che pensa Cairo del futuro, poi decideremo se proseguire o meno».

LA CONFERENZA

«Domani ci troviamo. Eravamo concentrati sul risultato, domani ascolto come si pensa di fare le cose e quali sono le idee della proprietà. Ci sono incognite, giocatori non nostri, è normale ascoltare le idee del presidente».

L’articolo Torino, Juric: «La società dovrà alzare il livello, c’è grande differenza con le prime otto» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG