L’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, è tornato a parlare della finale di Champions League vinta contro l’Inter

Ospite dell’evento “Dialoghi sul Talento” al Palazzetto dello Sport di Cuneo, Pep Guardiola ritorna sulla vittoria in finale di Champions League contro l’Inter. Il tecnico del Manchester City parla di come sarebbe potuto cambiare tutto se Lukaku avesse segnato.

LE PAROLE – «Durante la finale per esempio Lukaku ha sbagliato da due metri. Abbiamo giocato bene ma se Romelu l’avesse messa dentro poteva andare diversamente. Adesso per aver vinto quella finale siamo considerati dei fenomeni, è questo il calcio. Se avessimo subito quel gol magari non lo eravamo più. Per questo anche dopo una sconfitta bisogna stare tranquilli e tornare a lavorare duramente».

L'articolo proviene da Inter News 24.

