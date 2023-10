Marcus Thuram, nell’intervista concessa a L’Equipe, ha parlato anche del tecnico dell’Inter e della visione trasmessa ai giocatori

Nel corso dell’Intervista a L’Equipe, il centravanti dell’Inter Marcus Thuram si focalizza anche sul tecnico nerazzurro Simone Inzaghi e sul modo di intendere il calcio che tenta di veicolare ai giocatori.

IL CONTRIBUTO DI INZAGHI – «Mi porta questa visione del calcio secondo cui facciamo le cose per qualcosa. Un posizionamento, un movimento, tutto viene fatto per una buona ragione. Non so se è chiaro quello che dico (ride). In effetti, ogni movimento in campo innesca qualcosa. E su questo si lavora ogni giorno, con tanti video, undici contro zero dove tutti i movimenti vengono eseguiti in maniera iper-precisa. L’allenatore sviluppa la mia intelligenza di gioco».

L’articolo Thuram all’Inter: «Ecco la visione del calcio che mi sta dando Inzaghi» proviene da Inter News 24.

