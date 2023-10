Claudio Savelli, giornalista di Libero, si è espresso a proposito della sosta delle Nazionali in ottica campionato, menzionando l’Inter

Sulle colonne di Libero, il giornalista Claudio Savelli parla così della sosta delle Nazionali e dell’impatto che avrà sulle big del campionato, Inter compresa.

LE PAROLE- «Il recupero delle energie è secondario in questo momento della stagione, e poi i calciatori si stancano di più a viaggiare e a pensare ad altre competizioni che non a continuare la routine. La sosta di settembre chiudeva il periodo di rodaggio e dava il via alla vera stagione, questa spezza il flusso che inizia a scorrere. Un rischio elevato se è vero che i muscoli dei giocatori impegnati nelle coppe europee sono stati sollecitati e in nazionale nessuno se ne cura. Ad un ct, infatti, che uno sia a rischio interessa poco o nulla. E, se si fa male, sono problemi del club più che suoi. Gli allenatori aspettano e sperano che tornino tutti interi»

L’articolo Savelli: «La sosta danneggerà le big. Per l’Inter c’è una nota positiva» proviene da Inter News 24.

