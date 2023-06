Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato attraverso le pagine del ‘match program’ ufficiale della finale di Champions League

PAROLE – «Non puoi giocare una finale senza avere la sensazione di fare qualcosa di unico e irripetibile. Cercheremo, però, di prepararci come se fosse un qualsiasi altro match. Andremo in campo per realizzare un sogno e cercheremo di fare una bella partita e vincere la finale. Sappiamo di aver avuto una possibilità due anni fa e non ce l’abbiamo fatta. Adesso siamo di nuovo in finale e cercheremo di dare il massimo. Questa competizione è affascinante sia nel bene che nel male. Tanti club hanno distrutto progetti e idee perché non sono riusciti a vincere questa competizione, e tanti sono diventati grandi club perché sono riusciti a vincerla. Anche se non condivido questa opinione, capisco che tutto ciò che abbiamo fatto in tutti questi anni – che è stato molto molto buono – avrà senso per gli altri solo se riusciremo a vincere questo trofeo. Se non lo vinceremo, allora le cose sembreranno avere meno senso.

È un po’ ingiusto, ma dobbiamo accettarlo. Ecco com’è. Dobbiamo anche accettare che se vogliamo fare un passo definitivo verso il diventare un grande club, dobbiamo vincere in Europa. Dobbiamo vincere la Champions League; è un qualcosa che non puoi evitare. Ma la cosa più importante è esserci ancora e ancora e ancora. Due anni fa, noi c’eravamo. Due anni dopo, siamo di nuovo qui. La cosa più importante è essere di nuovo qui tra qualche anno. Questo è ciò che definisce un grande club quando, anno dopo anno, arrivi in Champions League, lottando anche nei tornei successivi per vincere il titolo».

