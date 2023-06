Simone Pafundi, gioiellino dell’Udinese e dell’Italia U20, ha parlato al Corriere dello Sport dopo la rete che è valsa la finale del Mondiale per gli azzurrini

Simone Pafundi, gioiellino dell’Udinese e dell’Italia U20, ha parlato al Corriere dello Sport dopo la rete che è valsa la finale del Mondiale per gli azzurrini. Le sue dichiarazioni:

MARADONA – «Nell’aria c’è qualcosa di speciale, lo sento. Mio padre è napoletano e mi ha sempre detto “guardati qualche video di Diego, è il migliore mai esistito”. L’ho fatto, con la speranza di imparare qualcosa».

PARAGONE MESSI – «I compagni mi prendono in giro. Non è facile gestire certe pressioni. So che ci sono delle aspettative, ma ho 17 anni e a volte si esagera quando si parla di me. Io devo ancora dimostrare tutto con l’Udinese».

EMOZIONI – «Abbiamo festeggiato, brindato e cantato “Notti magiche”, una canzone che ormai è diventata pure nostra. Speriamo porti bene come all’Europeo dei grandi. La sensazione di aver fatto parte di una grande storia, comunque andrà a finire. E poi la coppa, voglio riportare in Italia la coppa del mondo».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG