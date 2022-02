L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola incredibilmente non è soddisfatto dopo il 5-0 rifilato allo Sporting Lisbona.

Pep Guardiola è stranamente insoddisfatto della prestazione dei suoi giocatori ma non del risultato; ecco le sue impressioni nel post gara. “Non è stata una prestazione perfetta. Alcuni giocatori sono stati sottotono e abbiamo perso palloni facili, ma siamo stati così cinici. Abbiamo visto nei primi 5-6 minuti quanto è bravo lo Sporting”.

Pallone Champions League

“La differenza tra le due squadre non è 5-0, ma siamo stati così cinici, li abbiamo puniti. È solo una partita con un risultato fantastico. Abbiamo ancora una partita per andare nei quarti di finale ed è quello che vogliamo. I giocatori mi conoscono e sanno il modo in cui lavoriamo, sanno che possiamo fare meglio. Sono incredibilmente felice, per favore non fraintendetemi, ma possiamo fare di meglio“.

