L’attaccante del PSG Neymar Junior ha voluto incensare il suo compagno di squadra e centrocampista della nazionale Marco Verratti.

“Già sapevo che Verratti fosse un giocatore eccellente, ma non mi rendevo conto che fosse così spettacolare. È un genio. È uno dei migliori centrocampisti con cui io abbia giocato, insieme a Xavi Hernández e Iniesta“; parole e musica di Neymar Junior al termine di Paris Saint Germain-Real Madrid.

Neymar Da Silva Santos Junior

Il centrocampista della nazionale è stato uno dei migliori in campo ieri nell’andata degli ottavi di finale di Champions League vinta 1-0 dai parigini. Sky Sport sottolinea come l’italiano si sia messo in mostra al cospetto di Modric, Casemiro e Kroos con una percentuale di passaggi riusciti del 92 % e l’8 % di possesso palla totale della gara.

