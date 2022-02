Non si è tenuta la cena prevista tra le dirigenze di Paris Saint Germain e Real Madrid principalmente per due motivi.

Rapporti molto tesi tra Paris Saint Germain e Real Madrid non solo per il doppio incrocio agli ottavi di finale di Champions League. L’andata andrà in scena stasera in Francia e la prassi prima di ogni match della massima competizione europea prevede una cena tra le delegazioni delle due squadre.

Pallone Champions League

Questa cena non si è tenuta, o meglio si è trasformata in un pranzo formale, come sottolinea il quotidiano spagnolo Sport. I motivi sarebbero due: il futuro di Kylian Mbappé e la differente veduta dei due club sulla SuperLega. L’attaccante francese è a scadenza e molto probabilmente andrà a Madrid a partire dalla prossima stagione a parametro zero.

