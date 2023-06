Guardiola ha presentato la finale di Champions League contro l’Inter: le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico

Guardiola ha presentato la finale di Champions League contro l’Inter, le sue parole in conferenza stampa:

EMOZIONI – «Sento le farfalle nello stomaco e si muoveranno di più quando mancheranno poche ore all’inizio della finale, ma alla fine è una partita di calcio, per quanto è importante, e dovremo fare meglio dell’Inter per vincere questa coppa. Non si arriva spesso a questo punto. Dopo la Fa Cup ho dato due giorni liberi alla squadra, bisogna parlare poco e fare tanto, serve tranquillità. Non conta la storia o il passato, conta solo come ti comporti nei 90 minuti più recupero della partita. Se vinceremo saremo la squadra più forte d’Europa, altrimenti saremo la seconda. Le squadre italiane sono bravissime in queste situazioni, con lo 0-0 pensano di vincere, mentre per noi è il contrario.

HAALAND – «Gli ho detto che avrà tante possibilità di arrivare in finale e che avrà poco spazio perché affronterà tre difensori centrali. Cercheremo di fargli arrivare qualche pallone per segnare».

