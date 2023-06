Calhanoglu è intervenuto a Sport Mediaset, dove ha presentato la finale di Champions League tra Inter e Manchester City

Calhanoglu ha detto la sua sulla tanto attesa finale di Champions League di domani tra Inter e Manchester City:

ABBRACCIO TURCO – «Sono contento di essere qui, nel mio Paese, questo mi dà ancora più fiducia e forza. Spero domani faremo una grande partita».

SFAVORITI – «City favorito? Lo so che tutti dicono che sono favoriti, va bene così. Noi guardiamo solo a noi, non è un caso che siamo qui in finale. Abbiamo dominato tante partite, domani andremo in campo senza paura. A me non piace parlare prima delle gare, spero di fare una bella intervista dopo la partita».

