Guardiola: «La Juve non mi ha mai cercato. Ma in Italia si mangia molto bene». Le parole del tecnico del Manchester

dal nostro inviato Niccolò Corradino – Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, è il grande ospite del palazzetto dello sport di Cuneo. L’allenatore catalano è stato invitato da Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo con Fondazione Vialli e Mauro e Fondazione Guardiola Sala e con il supporto di Collisioni. Nel corso del suo intervento Guardiola ha parlato anche di Juventus.

«Ti ha mai cercato la Juve e verresti ad allenare in Italia», gli ha chiesto Massimo Mauro. Questa la risposta di Pep: «Non mi ha mai cercato la Juve. In Italia si mangia molto bene, mi piace molto e ci vengo spesso in vacanza». Su Allegri: «Bel gioco o risultati? Allegri vuole vincere così come l’allenatore che predilige la tattica. Io non ho mai conosciuto un allenatore che non vuole vincere o che non vuole giocare bene. Ci sono maniere diverse di vedere il calcio ma alla fine tutti giocano per vincere».

