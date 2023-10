Lukaku: «La mia forma fisica Tanti hanno parlato di me. Io non parlo e dimostro sul campo». Le parole del centravanti della Roma

Romelu Lukaku ha parlato a Dazn dopo la vittoria della Roma sul Cagliari in cui ha realizzato una doppietta. L’attaccante belga si è tolto qualche sassolino dopo un’estate in cui è stato vicino alla Juventus ma soprattutto bersaglio di tante critiche.

Le sue parole: «Sono un professionista, ho lavorato tanto questa estate. Tanta gente ha parlato di me, io non parlo alla fine e dimostro in campo cosa devo fare per la squadra. Dobbiamo continuare così. Come mi trovo con Dybala Benissimo, ho avuto la fortuna di giocare con grandi calciatori da quando sono arrivato in Italia. E Dybala è uno che aiuta la squadra e mi aiuta tanto. Peccato che si sia fatto male, speriamo possa recuperare presto perché è il giocatore più importante della nostra rosa».

