La Juve amplia il Museum sotto gli occhi di Elkann: spazio per i nuovi trofei che il club chiede ad Allegri. Il museo bianconero si rinnova

Come scrive questa mattina Tuttosport in cima ai desideri della Juventus c’è quello di tornare ad alzare un trofeo il prima possibile: la società in questo senso chiede un’impresa a Max anche in una stagione di transizione come quella attuale.

Questo pomeriggio sarà inaugurata“Trophies Temple – A new space, for future successes”, mostra allestita presso lo Juventus Museum che da domani sarà aperta anche al pubblico. La sala dei trofei bianconeri si rinnova, dunque, in ossequio a un ultimo decennio che ha reso necessario abbattere muri per far spazio alla collezione di successi inanellati dalla squadra bianconera. Ma anche in previsione di un avvenire che la proprietà per prima pretende all’altezza dei traguardi passati, pur nel contesto di quella politica di razionalizzazione dei costi. Metri quadrati in più per i trionfi che già sono stati scolpiti e per quelli che saranno affrescati. Al contempo, alla presenza di John Elkann e della dirigenza al gran completo, sarà introdotta anche la mostra temporanea denominata “JuventUs”, allestimento imperniato sul tema dell’inclusività.

