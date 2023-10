Juventus, alzato il muro: cinque clean sheets in otto gare e gli altri numeri. La difesa di Allegri in questo avvio di campionato è da scudetto

Sul Corriere dello Sport questa mattina si parla della ritrovata solidità difensiva della Juventus, che è poi la caratteristica che ha contraddistinto il ciclo vincente di nove scudetti consecutivi. Le statistiche lo confermano: cinque clean sheets in otto gare, da tre turni la porta di Szczesny è imbattuta. Non solo, la retroguardia bianconera è la seconda migliore della Serie A, con 6 reti al passivo (meglio ha fatto soltanto l’Inter con 5), ma con una particolarità: quattro di questi sei gol sono stati incassati in un’unica partita, nel rovescio clamoroso in casa del Sassuolo, dopo una serie di errori individuali incredibili.

Un rendimento parziale migliore lo ha avuto nel 2014/15, primo anno di Allegri in panchina, con 3 soli gol subiti in otto giornate, e nel 2016/17 e nel 2022/23 con 5. Riassunto ancora più calzante: la Signora ha tenuto la porta inviolata in 8 delle ultime 13 partite di campionato, a cavallo tra la scorsa e questa stagione, e da quando Max è tornato al timone dei bianconeri, nell’estate 2021, la squadra ha confezionato 38 clean sheets. La Juve ha rialzato il muro.

The post Juventus, alzato il muro: cinque clean sheets in otto gare e gli altri numeri. La difesa è da scudetto appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG