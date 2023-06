Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, commenta così la vittoria della Champions League dopo aver battuto l’Inter in Finale

Pep Guardiola analizza la vittoria ottenuta dal suo Manchester City in Finale di Champions League contro l’Inter. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

SENSAZIONI – «Siamo contenti, adesso dobbiamo processare un po’. Potevamo pareggiare, perdere… Questa competizione è una moneta. O sei molto più forte, ma non è questo il caso. Potevamo vincere o perdere. Abbiamo fatto una cosa unica, il Treble».

DOVE SONO CAMBIATO NEGLI ANNI? – «L’idea è la stessa, fare una pressione alta, gestire la palla, tenere un uomo in più in mezzo al campo. Oggi abbiamo fatto fatica. Pensavano che Brozovic stava su Rodri e invece no, non abbiamo trovato lo spazio. Purtroppo a volte giochi contro squadre che sono brave. Complimenti all’Inter. Immagino cosa sentano loro, perché ci sono passato due anni fa. Sono la seconda squadra più forte d’Europa. Non è mica poco. Il calcio italiano è sempre il calcio italiano. Abbiamo la tendenza di parlare male di quello che siamo. Ogni paese ha la sua particolarità. Vedo cose di come giovano: l’Inter, il Napoli, il Milan l’anno scorso con Pioli… Dico “questi sono bravi”».

SPORT MEDIASET-

INTER- «Congratulazioni innanzitutto all’Inter, è una grandissima squadra. Meritano di essere qui, sapevamo che la partita sarebbe stata così difficile. Potevamo pareggiare e andare ai supplementari. Per la prima volta questa società ha vinto la Champions League».

ONANA- «Non mi aspettavo niente di diverso con un portiere del genere. Barella, Calhanoglu…fanno tutti da sponda benissimo. Senza Onana per gli avversari sarebbe tutto più semplice».

INZAGHI- «Gli vorrei solo dire che deve pensare che la sua è la seconda squadra più forte d’Europa. Ci torneranno di sicuro, lo sport è fatto così».

L’articolo Guardiola: «L’Inter è la seconda squadra più forte d’Europa, non è poco» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG