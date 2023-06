Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola si complimenta con i nerazzurri per la qualità mostrata.

SportMediaset ha intervistato Pep Guardiola che elogia Inzaghi e l’Inter. “Congratulazioni all’Inter, che grande squadra, lo dico vincendo ma lo avrei detto perdendo. Hanno meritato di essere qua. Alla fine si poteva andare anche ai supplementari ma la nostra vittoria sembrava scritta dopo le sconfitte degli anni precedenti”.

Champions League

“Non mi aspettavo diversamente. Se hai un portiere così che gioca come un giocatore di movimento, giocatori come Barella e Calhahoglu, e poi fisicamente sono forti. Poi senza un portiere così forse sarebbe più facile. Le squadre italiane sono arrivatre in tre in finale, non è mica un caso. Vorrei dire ad Inzaghi quello che sente lo abbiamo sentito qualche anno fa ma se la squadra è seconda in Europa è davvero forte e ritorneranno qui a giocarsela. Il calcio è così si vince e si perde”.

