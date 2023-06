Il centrocampista del City, İlkay Gündoğan, ha detto la sua dopo la vittoria in Finale di Champions League contro l’Inter

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gundogan ha commentato così la vittoria del suo Manchester City sull’Inter per 1 a 0 in Finale di Champions League.

COSA SIGNIFICA PER ME? – «Ho già perso due finali di Champions. So cosa significhi perdere. In quel momento ho provato a congratularmi con loro per la loro incredibile stagione. Non arrivi qui per caso. Hanno vinto la Coppa Italia ed hanno una squadra incredibile.

SENSAZIONI – «Non riseco ancora a rendermene conto. È una coppa che sto inseguendo da 10 anni. Oggi sono qui e sto provando a viverre tutto questo con la mia famiglia. Non sarebbe potuta andare meglio stasera, sono la persona più felice del mondo.

È LA MIA ULTIMA PARTITA COL CITY? – «Non lo so. Si parla tanto ma nulla è detto. Vedremo.

L’articolo Gundogan: «Inter? Non arrivi qui per caso, mi sono congratulato con loro» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG