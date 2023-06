Onana a Sky: «Abbiamo fatto una grande partita, la prossima volta vinceremo» Le parole del portiere nerazzurro

Nel post partita della finale persa dall’Inter contro il City, Andrè Onana ha parlato del match ai microfoni di Sky Sport

SULLA PARTITA -«Abbiano fatto una gran partita, siamo stati un po’ sfortunati perché abbiamo avuto chiare occasioni da gol. A questi livelli se non la metti dentro non riesci a vincere. Sono molto contento del lavoro della squadra. Sono convinto che torneremo a questi livelli e la prossima volta la vinceremo»

COSA HO DETTO A LAUTARO? – «Il calcio è così, duro e ingiusto. Abbiamo giocato contro la miglior squadra del Mondo. A mio avviso avremmo meritato questa vittoria. È dura da mandare giù ma torneremo.»

FUTURO? SE RESTO ALL’INTER – «A questi livelli non si può mai sapere come può andare. Comunque sono molto contento qui. Non ho nessun problema con l’Inter. Abbiamo un ottimo rapporto, farò quello che mi dirà l’Inter»

