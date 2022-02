L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola mastica amaro dopo la sconfitta subita in casa dal Tottenham di Conte.

Il Tottenham di Antonio Conte ha battuto il City di Guardiola che ha commentato così. “Abbiamo giocato una buona partita, ci abbiamo provato e abbiamo tirato tanto in porta. Sapevamo che sarebbe stato difficile perché il Tottenham è una squadra forte, che difende bene e che è allenata da un grande allenatore. Nel primo tempo hanno tirato una volta in porta e hanno fatto gol”.

IM_Antonio_Conte

“Non è facile attaccare quando ci sono 10 giocatori in 20 metri davanti l’area di rigore, ma sapevamo che sarebbe stato così. Questa sconfitta ci farà capire che il campionato non è chiuso e che dobbiamo ancora guadagnarci tutto“. La squadra dell’allenatore spagnolo resta comunque in testa con 6 punti di vantaggio sul Liverpool secondo.

