Il Tottenham di Antonio Conte è riuscito a battere 3-2 il Manchester City capolista in casa propria e la felicità del tecnico è lampante.

L’allenatore del Tottenham Antonio Conte analizza la vittoria ottenuta al fotofinish a Manchester contro la squadra di Guardiola. Ecco le parole dell’ex tecnico dell’Inter nel post gara. “Una vittoria non basta, non dobbiamo dimenticare che veniamo da tre sconfitte consecutive. Abbiamo lavorato molto, ma ancora dobbiamo migliorare perché in rosa ci sono tanti giocatori giovani che devono fare esperienza”.

Josep Guardiola

“Devo dire che i miei ragazzi sono fantastici: onestamente questo è uno dei gruppi migliori che abbia mai allenato. Odio perdere. Allo stesso tempo, però, era importante che avessimo questa reazione perché nelle ultime due partite avremmo meritato qualcosa in più“.

