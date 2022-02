L’allenatore del Chelsea Thomas Tuchel tende la mano e sporca a far meglio l’ex attaccante dell’Inter Romelu Lukaku.

Il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel ha toccato l’argomento Romelu Lukaku nell’ultima conferenza stampa tenuta. “Credo ancora che possa segnare di più, perchè l’ha sempre fatto. Potremmo aver bisogno di più pazienza rispetto a quello che pensavamo al momento del suo arrivo. Pretendiamo molto da tutti i nostri attaccanti, anche in termini di intensità, ci sono numerose ragioni per cui le cose stanno andando in questo modo”.

IM_pallone_serie_A_2020

“Ci sono squadre che sono pesantemente legate a un solo goleador, e altre come il Manchester City che non lo sono: entrambe le opzioni funzionano. Noi vogliamo mettere Romelu nelle migliori condizioni, vogliamo creare più occasioni, vogliamo che i compagni lo capiscano meglio: è un processo che va avanti, abbiamo ancora fiducia in lui perchè ha dimostrato in ogni squadra in cui ha giocato che è un grande finalizzatore. Deluso? Non è la parola giusta“.

