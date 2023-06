Intervenuto ai canai ufficiali del Manchester City, Pep Guardiola ha aggiornato sulle condizioni di Walker in vista dell’Inter

Pep Guardiola ha spiegato come sta Kyle Walker: il difensore del Manchester City è in dubbio per la Finale di Champions League contro l’Inter. Solita pretattica per l’allenatore dei Citizen?

SU WALKER –: «Ha un disturbo alla schiena. Ieri non stava bene, oggi un po’ meglio. Non vogliamo correre rischi, quindi vedremo».

SENSAZIONI PER LA FINALE? –: «Sono più che calmo. Sono molto grato per quello che hanno fatto i giocatori. Ma le finali sono completamente diverse. Quello che farò nei prossimi giorni è cercare di capire la partita che giocheremo. Ci saranno molte difficoltà. Non è facile attaccare il sistema difensivo che usano. Bisogna avere pazienza. Dobbiamo avere il ritmo giusto. Questa è la cosa più importante in questo tipo di gioco. Mentre il gioco va avanti puoi essere ansioso e questo sarebbe un problema. Sono abituati a controllare il gioco in Italia. Hanno buoni modelli ovunque. E dobbiamo difenderci molto bene».

FIDUCIOSO? –: «E’ una finale contro un top team e dobbiamo farcela. Sono fiducioso e molto ottimista, ma allo stesso tempo non posso negare la difficoltà dell’avversario. Non l’ho mai fatto e mai lo farò in finale di Champions League».

