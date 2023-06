L’ex dirigente dell’Inter, Walter Sabatini, si è espresso così su Cesare Casadei, che si sta mettendo in mostra ai Mondiali U20

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Walter Sabatini ha detto la sua su Cesare Casadei, ex centrocampista della Primavera dell’Inter che sta stupendo tutti con la maglia dell’Italia ai Mondiali U20.

SU CASADEI –: «Con me sarebbe stato titolare nella Roma, ad esempio. Mi piace moltissimo, non c’era bisogno del Sub-20 per scoprirlo».

UN PENSIERO SU QUANTO ACCADUTO AL MILAN –: «Credo che per tutti sia una cosa incresciosa. Quello che hanno fatto Maldini e Massara in tre anni è difficilmente replicabile. Hanno raccolto i resti del Milan, hanno risanato il bilancio, ricostituito il patrimonio del Milan, riportato il club in Champions e vinto lo Scudetto. Hanno fatto un lavoro eccezionale. E’ un gesto arrogante e insopportabile. C’ho parlato con Massara questa mattina, è molto amareggiato. I professionisti sono prima di tutto uomini e per questo era molto sofferente».

SE HANNO PAGATO L’ULTIMO MERCATO? –: «L’ultimo mercato non è stato fortunatissimo, però non è finito il calcio. Quello che conta sono i risultati degli ultimi anni. Non è sbagliato De Ketelaere, magari ha solo bisogno di tempo. Bergkamp in Italia ha fatto ridere, si è consacrato nell’Arsenal ma era un vero campione. De Ketelaere non è un investimento perso ma molto probabilmente ha solo bisogno di più tempo».

L’articolo Sabatini: «Casadei? Non c’era bisogno del Sub20 per scoprirlo, con me avrebbe…» proviene da Inter News 24.

