Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha tirato una stoccata al Liverpool di Jurgen Klopp invischiato nella lotta al titolo.

Pep Guardiola, intervistato da beIN Sports ha denunciato di avere gran parte dei tifosi britannici contro per quanto riguarda la lotta al titolo. “Sarà un bel duello con i Reds per la Premier, anche se loro non sono abituati a vincerla. Il Liverpool ha una storia incredibile a livello europeo, ma non ce l’ha in Premier League, dove ha vinto una sola volta in trent’anni”.

“Una settimana fa nessuno pensava che saremmo diventati campioni noi. Tutti in questo Paese supportano il Liverpool: i media, i tifosi e tutti gli altri. Ora dobbiamo fare nove punti, forse sei, dipenderà dalle prossime gare. Il nostro destino è nelle nostre mani, dovremo provare a vincere e dobbiamo guardare solo a noi stessi”.

