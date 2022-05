Liverpool e Manchester City stanno dando vita ad una lotta punto a punto in cima alla classifica del campionato inglese.

La Premier League inglese è l’unico campionato dei migliori europei, insieme a quello italiano, che non ha ancora un vincitore: Liverpool e Manchester City si stanno giocando la vittoria finale. Ieri sera è iniziato il turno infrasettimanale che vede disputarsi la trentaseiesima giornata con la vittoria dei Reds contro l’Aston Villa.

Josep Guardiola

La squadra di Klopp quindi con una partita in più ha raggiunto i Citizens in vetta; la squadra di Guardiola stasera può rispondere contro il Wolverhampton e vincendo si riporterebbe a +3. In caso di arrivo a pari punti si considera la differenza reti che vede il Manchester City in vantaggio di 3 goal. Negli altri campionati hanno trionfato con largo anticipo Real Madrid in Spagna, Paris Saint Germain in Francia e Bayern Monaco in Germania.

