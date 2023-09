L’allenatrice dell’Inter Women, Rita Guarino, ha voluto mandare un messaggio sui social in vista dei prossimi impegni dell’Italia Femminile

Intervenuto sul proprio account Twitter, Rita Guarino ha voluto mandare un messaggio per i prossimi impegni dell’Italia Femminile di Soncin, che sarà impegnata con la Nations League. Queste le parole dell’allenatrice dell’Inter Women.

LE PAROLE – « Un grosso in bocca al lupo alle Azzurre, al Ct Andrea Soncin ed al suo Staff per il nuovo e importante appuntamento in Nations League ».

L’articolo Guarino all’Italia Femminile: «In bocca al lupo per il nuovo appuntamento» proviene da Inter News 24.

