L’allenatrice delle Inter Women Rita Guarino ha parlato dopo la sconfitta in campionato contro la Roma: le dichiarazioni

A margine della sconfitta della quarta giornata di Serie A femminile contro la Roma, coach Rita Guarino racconta così la prestazione delle sue Inter Women, che si sono piegate 2-0 contro le giallorosse.

ROMA INTER WOMEN- «Il risultato premia la Roma, che è una squadra di tutto rispetto. Le giallorosse hanno messo in campo tutta la loro qualità per metterci in difficoltà, si tratta di una squadra costruita per lottare per le prime posizioni in Champions.

Noi abbiamo chiesto grandissimo impegno alle nostre ragazze: serviva mettere in campo le nostre qualità ed esprimerci al massimo».

OCCASIONI-

«Non siamo riuscite a concretizzare in almeno tre occasioni nel primo tempo e in altre tre nella ripresa: ci sono state alcune azioni in transizione che potevano permetterci di portare a casa qualcosa in più. Va premiato l’impegno delle ragazze, ma dobbiamo lavorare sulla concretezza».

INSEGNAMENTI-

«Si tratta di un tipo di partita che abbiamo già giocato e che affronteremo ancora: i match come questo ci insegnano che bisogna sfruttare le occasioni che si hanno nel corso della gara. La prossima partita con il Napoli sarà importante come tutte le altre, lavoreremo questa settimana per preparare al meglio questa sfida prima della sosta»

L’articolo Guarino dopo il ko con la Roma: «Va premiato l’impegno delle ragazze, ma dobbiamo lavorare sulla concretezza» proviene da Inter News 24.

