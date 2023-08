Il tecnico dell’Inter Women, Rita Guarino, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del ritiro pre-stagione delle nerazzurre

Intervenuta ai microfoni di InterTV, l’allenatrice dell’Inter Women Rita Guarino ha parlato così dal ritiro di Storo, dove le nerazzurre si stanno preparando per la prossima stagione.

LE PAROLE – «La preparazione sta andando bene, stiamo recuperando tante giocatrici della rosa. Abbiamo la possibilità di avere una full immersion con tutte le calciatrici a disposizione. Inoltre avere la possibilità di stare insieme è fondamentale per creare dei momenti di condivisione, sia in campo che fuori. È importante confrontarsi e conoscersi e dare la possibilità alle nuove giocatrici di inserirsi al meglio, entrando in sintonia con la squadra. Ci stiamo focalizzando su quello che vogliamo essere e stiamo lavorando su pochi concetti ma chiari e che identificano la nostra struttura. Dobbiamo dare continuità al nostro lavoro e sappiamo dove dobbiamo migliorare. Le sensazioni sono positive perché c’è grande disponibilità, attenzione e concentrazione da parte di tutti. C’è voglia di far bene, mancano due settimana all’inizio del campionato e c’è tanta attesa».

