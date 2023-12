Marco Ottolini, direttore sportivo del Genoa, ha parlato così di Gudmundsson, obiettivo di calciomercato del Milan

Il direttore sportivo del Genoa, Marco Ottolini ha parlato a Il Secolo XIX di Albert Gudmundsson, obiettivo del calciomercato Milan.

PAROLE – «Tante telefonate ma nessuna offerta. La volontà della società è quella di non cedere nessuno, poi se arriverà un’offerta dovrà essere valutata dalla proprietà e conterà anche il parere del giocatore. Ma la volontà, ripeto, è quella di non cedere nessuno. Albert è molto forte, sa inserirsi tra le linee e quando ti punta fa sempre la differenza. È cresciuto tanto in questi mesi, ora deve solo imparare un po’ di italiano».

