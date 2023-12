Miranda al Milan: contatti in corso, il terzino ha già preso una decisione. ULTIME notizie sul calciatore del Betis

Dopo le dichiarazioni del vicepresidente del Real Betis su Miranda, Daniele Longo di Calciomercato.com ha inquadrato la situazione relativa all’obiettivo del mercato Milan.

L’unica cosa certa al momento per il terzino è che non ha intenzione di rinnovare con il club spagnolo. Ancora non c’è l’accordo totale con i rossoneri ma le parti sono in contatto per arrivarci.

The post Miranda al Milan: contatti in corso, il terzino ha già preso una decisione. ULTIME appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG