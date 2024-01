Gudmundsson Milan, si inserisce questo club. E il Genoa ha già fatto sapere che… Le ULTIME notizie sull’islandese

Recentemente il Milan ha iniziato a seguire in maniera concreta Albert Gudmundsson, attaccante islandese che si sta mettendo in mostra in questi mesi con la maglia del Genoa.

Come riportato da Sky Sport, sulle sue tracce ci sarebbe anche il West Ham: gli Hammers nelle ultime ore si sono fatti avanti con il Grifone, che però non ha intenzione di privarsi del giocatore a stagione in corso.

