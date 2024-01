Milan Atalanta Coppa Italia streaming LIVE e diretta tv: dove vedere la sfida di questa sera in programma a San Siro

Stasera il Milan scenderà in campo a San Siro contro l’Atalanta nella sfida valevole per i quarti di finale della Coppa Italia. In palio c’è un posto nelle semifinali del torneo.

Il match potrà essere seguito da tutti i tifosi rossoneri in diretta su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity+ e Sport Mediaset. Fischio d’inizio fissato alle ore 21.

