Gudmundsson scatenato: dopo Juve e Sassuolo fa gol anche al Bologna. L’attaccante del Genoa colpisce ancora

Gudmundsson è, con Dragusin, l’uomo in più del Genoa di questo ultimo periodo di campionato. L’attaccante islandese, infatti, dopo aver segnato a Juve e Sassuolo ha colpito anche il Bologna.

E’ suo il gol che ha sbloccato la partita del Dall’Ara al minuto 20′. Gudmundsson ha sorpreso il portiere Ravaglia direttamente con un calcio di punizione da posizione defilata. Per lui si tratta del decimo gol stagionale (8 in campionato, 2 in Coppa Italia).

The post Gudmundsson scatenato: dopo Juve e Sassuolo fa gol anche al Bologna appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG