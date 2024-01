Rabiot Juve, lui vuole rinnovare di anno in anno: la posizione del club bianconero sul contratto del francese

Rabiot ha fatto la scelta di puntare su sè stesso e, dopo la proposta naufragata del Manchester United, ha deciso di continuare con la Juve, manifestando la preferenza di rinnovare il contratto di anno in anno.

Come spiegato da Sky Sport il club bianconero vorrebbe estendere il rapporto per un periodo più lungo. La conferma di un giocatore come Rabiot, per la Juve, è un fattore importante.

The post Rabiot Juve, lui vuole rinnovare di anno in anno: la posizione del club appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG