Era difficile che i nerazzurri potessero arrivare all’islandese, ora sta diventando praticamente impossibile; i dirigenti hanno già trovato l’alternativa.

L’Inter non perde le speranze di riuscire a regalare a Simone Inzaghi una quinta punta anche se non si registrano novità sulle uscite di Correa ed Arnautovic; il primo obiettivo, tra l’altro, Albert Gudmundsson, sembra poter accettare la Fiorentina da un momento all’altro. La Gazzetta dello Sport sostiene che la dirigenza stia pensando ad un attaccante ivoriano.

In ascesa

Karim Konaté, nato nel 2004, è rapido nell’attirare le attenzioni in campo, grazie alle sue prestazioni con il Salisburgo. Già conosciuto per le sue qualità tecniche e atletiche, l’ivoriano rappresenta un profilo interessante per l’Inter, che da tempo segue la sua crescita. La sua partecipazione con il Salisburgo in Champions League nella passata stagione ha offerto ai nerazzurri un’occasione preziosa per osservarlo da vicino.

Piero Ausilio

Le cifre in ballo

La cifra richiesta dal club austriaco è però molto alta e si attesta sui 25 milioni di euro. In tutto ciò per l’Inter è fondamentale verificare anche le condizioni fisiche del giocatore, viste le recenti preoccupazioni legate a un problema al ginocchio emerso poco prima dell’ultimo match, il preliminare di Champions. Se non ci fossero problemi da questo punto di vista, ci sarebbe poi da negoziare col Salisburgo: l’Inter non dispone di grosso budget e quindi vorrebbe cercare altre formule per cercare di portare a casa l’ivoriano che finora in Austria ha segnato 28 goal in 49 presenze.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG