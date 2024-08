Il Milan è spettatore interessato della trattativa tra il Napoli e il Frosinone per Brescianini. I rossoneri infatti godono di una percentuale del 50% sulla rivendita.

Nel cuore del vibrante panorama calcistico italiano, un nome ha iniziato a riecheggiare con insistenza fra gli appassionati e gli addetti ai lavori: Marco Brescianini. Questo giovane centrocampista, nato nel 2000 e cresciuto nel vivaio del Milan, dopo essersi messo in luce in Serie B con le maglie di Monza e Cosenza, si è trasferito al Frosinone, neo-promosso in Serie A, senza costi di trasferimento. La sua prestazione con la squadra, nonostante la retrocessione, ha catturato l’attenzione di diversi club di Serie A, tra cui il Napoli, squadra che sembra ora destinata a diventare la sua nuova casa.

Da Milano a Frosinone, il percorso di Brescianini

Marco Brescianini, dopo aver fatto le giovanili con il Milan, ha trascorso le ultime stagioni in prestito prima di un trasferimento definitivo al Frosinone. Nonostante il club laziale sia retrocesso in Serie B, Brescianini ha avuto una stagione individuale molto positiva, segnando 4 gol e fornendo 2 assist in 40 partite tra campionato e Coppa Italia. Queste prestazioni hanno suscitato l’interesse di diverse squadre della massima serie, dimostrando che il talento di Brescianini è rimasto inosservato.

Napoli in pole per Brescianini

Il futuro di Brescianini sembra essere al centro di un interessante intreccio di mercato. Il Napoli, infatti, è emergere come possibile destinazione per il centrocampista. Le trattative tra Napoli e Frosinone sono ben avviate, sebbene rimangano da limare alcuni dettagli. L’eventuale trasferimento non riguarda solo il futuro del giocatore, ma ha anche implicazioni finanziarie per il Milan, che riceverà la metà del corrispettivo pagato dal Napoli al Frosinone per il cartellino di Brescianini.

Implicazioni finanziarie per il Milan

Il Milan, pur avendo lasciato partire Brescianini a titolo gratuito, ha comunque previsto una clausola che gli permette di beneficiare di una percentuale sulla futura vendita del giocatore. Questo significa che il club rossonero è destinato a ricevere una significativa entrata economica dall’affare Brescianini, dimostrando una strategia di mercato oculata che potrebbe rivelarsi proficua per le casse del club. La trattativa in corso tra Napoli e Frosinone è dunque seguita con grande interesse da parte della dirigenza milanista, la richiesta del club laziale è di 12 milioni, 6 dei quali spetteranno al Club di Via Aldo Rossi.

Napoli e Frosinone sono ai dettagli finali per Marco Brescianini. Ancora leggera distanza per Billy Gilmour. Il Brighton chiede una cifra intorno ai 20M€ bonus compresi mentre il Napoli vorrebbe restare sui 15M€ totali. La trattativa prosegue con fiducia. Fondamentali le… — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 7, 2024

Conclusioni e prospettive future

L’interesse crescente attorno a Marco Brescianini è simbolo di come il mondo del calcio sia sempre alla ricerca di talenti capaci di emergere anche dalle situazioni più complesse. Il suo possibile passaggio al Napoli rappresenterebbe non solo una grande opportunità per il giovane centrocampista di dimostrare il proprio valore in una delle squadre più importanti del campionato italiano, ma anche un’affermazione della sua crescita professionale e personale. Nel contempo, il Milan osserva con soddisfazione le evoluzioni di questo affare, pronto a capitalizzare economicamente da una situazione gestita con lungimiranza. La storia di Marco Brescianini evidenzia come nel calcio, con talento e lavoro, le opportunità possano sempre presentarsi, anche quando meno te lo aspetti.

