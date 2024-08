I nerazzurri, secondo notizie provenienti dalla Germania, avrebbero invitato l’austriaco a cercarsi una nuova squadra.

Marko Arnautovic verso la fine della scorsa estate faceva ritorno all’Inter: la scelta dei dirigenti di puntare su lui e Sanchez come elementi di esperienza non convinceva la maggior parte dei critici. La stagione dell’austriaco in effetti è stata condizionata da diversi problemi fisici anche se Inzaghi almeno pubblicamente lo ha sempre lodato. L’ex Bologna ha segnato alcuni goal pesanti, seppur meno di quanti ce ne si aspettasse, ma ha avuto soprattutto un ruolo fondamentale in spogliatoio.

Marko Arnautovic

L’indiscrezione

Dopo una stagione al di sotto delle aspettative e un inizio della nuova tutt’altro che promettente (infortunio muscolare avvenuto nei primissimi secondi di gioco in amichevole), il futuro dell’austriaco sembra essere segnato. La dirigenza nerazzurra, per bocca di indiscrezioni raccolte dal sito Fussballeuropa.com, avrebbe infatti indicato in modo garbato ma fermo ad Arnautovic la necessità di cercarsi un nuovo club.

Gli scenari

Nonostante il contratto dell’austriaco sia valido fino al 2025, la dirigenza sarebbe disposta a lasciarlo partire a costo zero, a patto che il nuovo club sia in grado di assorbire l’ingaggio non indifferente dell’attaccante. Tra i club interessati ad Arnautovic emerge il Trabzonspor, la squadra turca che vede nell’attaccante austriaco un potenziale rinforzo di spessore per il proprio reparto offensivo. Se l’affare andasse in porto l’Inter risparmierebbe il suo stipendio di 3,5 milioni e potrebbe acquistare un altro attaccante.

