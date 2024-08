Il tecnico nerazzurro ha fatto le fortune sue e della sua squadra arretrando il baricentro il campo di Mkhitaryan e soprattutto Calhanoglu.

L’Inter è chiamata a riconfermarsi in Italia e per farlo Simone Inzaghi sta pensando di apportare qualche modifica tattica alla sua squadra. La Gazzetta dello Sport sostiene che 3 giocatori potrebbero cambiare ruolo in determinate situazioni più che altro per permettere alla società di risparmiare qualche investimento sul mercato in entrata.

Ritorno alle origini

Henrikh Mkhitaryan in alcune amichevoli è stato proposto da Inzaghi come seconda punta. Non si tratta di una novità visto che l’armeno nella Roma qualche volta ha ricoperto quel ruolo; il centrocampista in realtà prima di arrivare a Milano mai aveva giocato mezzala, era prevalentemente un trequartista.

Nicolò Barella

Nuovo regista

Non sarà sfuggito a molti il fatto che Nicolò Barella nel match contro il Pisa sia stato impiegato come regista davanti alla difesa. Il sardo ha dimostrato di avere una visione di gioco e capacità tecniche di alto livello, come evidenziato dal un cross di rabona e da un colpo di tacco. Questa sperimentazione richiama le origini di Barella, che sotto la guida di Gigi Di Biagio aveva già giocato davanti alla difesa; difficile però che possa ricoprire quel ruolo a lungo considerata la presenza di Calhanoglu ed Asllani.

Accentramento

Infine, Alessandro Bastoni potrebbe essere schierato come perno centrale della difesa a 3 anche se, come si è visto in nazionale, potrebbe vedere depotenziate alcune delle sue capacità in fase di costruzione del gioco. Questa potrebbe rimanere una soluzione di riserva, dato che l’Inter è ancora alla ricerca di un difensore centrale mancino.

