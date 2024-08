Per quanto l’affare ad ora sembra piuttosto di difficile realizzazione, le voci riguardanti un possibile approdo immediato in nerazzurro del figlio d’arte si sprecano.

Federico Chiesa si trova in una posizione delicata alla Juventus per via del contratto in scadenza a giugno del 2025; i bianconeri le stanno provando tutte per non perderlo a costo zero la prossima stagione.

La situazione

Il nuovo allenatore Thiago Motta al momento non lo sta schierando in nessuna delle amichevoli e lo sta trattando come se fosse fuori dal progetto. La Juventus lo pagò tanto e finora lo ha valutato intorno ai 20 milioni di euro; offerte però non ce ne sono, tanto che si parla di un possibile approdo a costo zero all’Inter a partire dalla stagione 2025/26. Ci sono però altre indiscrezioni che vedrebbero Chiesa trasferirsi in nerazzurro anche in questa sessione di mercato.

Il parere

Luca Marchetti, esperto di calciomercato di Sky Sport, ha condiviso la sua visione riguardo al possibile interesse dell’Inter per l’attaccante esterno. La sua analisi solleva dubbi sulla reale necessità da parte dei nerazzurri di acquisire un calciatore con le caratteristiche di Chiesa. “Inter? Non credo abbia bisogno di un giocatore come Chiesa, mio parere personale. Penso che in un 3-5-2 lui non voglia giocarci più (sorride, ndr)”. Chiesa non è infatti andato molto d’accordo con l’ex allenatore della Juve Massimiliano Allegri che lo utilizzava in attacco; l’ex Fiorentina dà il suo meglio su una delle due fasce.

