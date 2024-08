I nerazzurri inizieranno la nuova stagione senza il centrocampista polacco arrivato a costo zero dal Napoli.

In attesa del rientro in campo di Piotr Zielinski, l’Inter e i suoi tifosi osservano con attenzione il percorso di recupero del talentoso centrocampista polacco, il cui inizio in maglia nerazzurra si è subito interrotto a causa di un infortunio.

Piotr Zielinski

Gli esordi in nerazzurro

Le sue prestazioni durante il precampionato avevano acceso entusiasmo e aspettative tra fan e addetti ai lavori. L’ambientamento del giocatore polacco nei meccanismi tattici di Inzaghi è sembrato rapido ed efficace, evidenziando una condizione fisica e tecnica più che soddisfacente. Tale inizio promettente rende ancora più amara la necessità di un periodo di stop, che tuttavia non scalfisce la fiducia nell’apporto che Zielinski potrà fornire alla squadra una volta ripristinata la sua piena efficienza fisica.

Le previsioni

L’ex Napoli è stato costretto a fermarsi durante un’amichevole contro il Pisa. L’infortunio, localizzato al retto femorale della coscia sinistra, preclude quasi certamente al giocatore la possibilità di partecipare alle prime 2 giornate di campionato, prospettando un debutto posticipato. Secondo il Corriere dello Sport la speranza è quella di poter vedere Zielinski calcare il prato di San Siro non prima del 30 agosto, in occasione della partita Inter-Atalanta; non è escluso però che il capitano della Polonia possa rientrare solo dopo la pausa per le nazionali di settembre. L’Inter in casi simili a questo ha quasi sempre adottato la prudenza e ciò porta a pensare che ora accadrà lo stesso.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG